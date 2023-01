I Red Room alla Live Music del Joy's Pub

Venerdì 20 gennaio 2023 arrivano alla Live Music del Joy's Pub di Bari i RED ROOM che presentano il loro primo lavoro discografico "Teens Never Tell The Truth".

I quattro ragazzi baresi tra i 17 e i 18 anni, in antitesi con le mode e le tendenze della loro epoca, sono una “giovane” band “vecchia” maniera. Affiggono manifesti cartacei dei loro concerti ed ascoltano vinili raschiati.

Nati per gioco, un pomeriggio del dicembre 2018, intraprendono un percorso artistico musicale caratterizzato da brani originali e stilisticamente molto personali di matrice post punk/alternative rock che nel giro di 3 anni li porta a raggiungere importanti risultati grazie anche ad una presenza scenica sorprendente.

Il 27 luglio 2022 è uscito il loro primo lavoro discografico "Teens Never Tell The Truth" prodotto dall'etichetta Noteum, con il sostegno di Puglia Sounds Record 2022, disponibile su tutti i digital stores e su supporto CD.

“I Red Room nascono a fine 2018 ma sembrano arrivare dal 1978, la loro viscerale punk rock attitude è sorprendente. Questo il loro menu ma attenzione: digeriscono bene e cucinano inediti succulenti. Non resta che goderseli come un punch bollente in una fredda serata londinese (cit.)".



Ingresso libero

Start ore 21.30



Info: 0805542854