Tappa barese del “Redbull Doodle art” con il disegnatore Macko e il dj 2P

Venerdì 10 marzo nello store Banana Moon di Bari si terrà una tappa del “Redbull Doodle art”, contest itinerante dedicato a una delle forme artistiche più popolari, durante il quale saranno proposte varie attività parallele, incentrate sulla moda e sulla musica, tra le quali il live set di dj 2P.

A partire dalle 16.30 saranno proposte delle performance live a cura del disegnatore originario di Monopoli (Ba), Antonio “Macko” Todisco, premiato a livello internazionale per i suoi tatuaggi in stile chicano e black 'n' grey. Unendo la sua arte tattoo al doodling lui e cinque suoi artisti-collaboratori disegneranno dal vivo un “Canvas Cooler Red Bull”, il caratteristico mini frigo e customizzeranno sneakers Diadora, marchio partner dell’evento del quale sarà presentata la nuova collezione primavera/estate 2023.

A fare da colonna musicale a queste attività ci sarà la musica di dj 2P, che con i suoi 4 titoli di campione è ormai nome di riferimento nella scena urban italiana. Nel suo percorso artistico ha affiancato vari rapper tra i quali Sangiovanni, Guè Pequeno, Fedez, Madman, Gemitaiz, Ensi, Marracash, Clementino, Salmo, sia prendendo parte ai tour che nelle loro produzioni, in molti casi proprio come produttore. Nel 2022 si è esibito in più di 50 date nella sola stagione estiva, calcando per ben due volte il palco di San Siro e il podio del GP di Monza.

Banana Moon – Corso Cavour, 45 – Bari

Infoline: 0805232671

Inizio evento: 16:30