Reflections, musiche di Mingus, Strayhorn, Mitchell, Beach Boys, Stevie Wonder, Monk, Coltrane

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 9 aprile 2022 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce è di scena “Reflections”, il progetto musicale del duo formato dalla voce di Serena Fortebraccio e dal pianoforte di Eugenio Macchia.



Un concerto in Puglia che prende le mosse dalla comune passione dei due artisti per l’esplorazione, la ricerca melodica e armonica, e l’improvvisazione: il programma declina il jazz nelle sue molteplici diramazioni, dagli standards alle composizioni più moderne, senza dimenticare il mondo sconfinato delle song, dal folk al pop, privilegiando grandi autori come Stevie Wonder, Joni Mitchell e Kate Bush.



E così dal 2019, partendo dalla celebre composizione di Thelonious Monk da cui il concerto prende il nome, Serena Fortebraccio e Eugenio Macchia si incamminano lungo un viaggio di volta in volta nuovo e sorprendente: la dimensione intima del duo, la grande affinità musicale e il comune background jazzistico creano possibilità espressive infinite, la musica si fa viva e condivisa, e la voce si “riflette” nel flusso sonoro del piano che a sua volta si ispira al canto in un continuo rimando di stimoli, proposte e risposte.



Un appuntamento da non perdere per apprezzare un concerto che è racconto, flusso di coscienza, conversazione, e che intesse una tela che lega insieme brani apparentemente distanti attraverso il “fil rouge” dell’interplay e della ricerca.