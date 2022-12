Torna a Bari la “Regata BNL per Telethon – soffia il vento della solidarietà”

Prezzo non disponibile

Torna anche quest'anno la regata “Regata BNL per Telethon – soffia il vento della solidarietà” in favore di Telethon per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare. Ad organizzarla BNL Gruppo BNP Paribas e Telethon con il Circolo della Vela di Bari.

L'appuntamento con la solidarietà, in programma per domenica 4 dicembre alle 9 nella sede nautica del Circolo della Vela di Bari (Teatro Margherita), si inserisce nell’ambito delle manifestazioni organizzate in vista della maratona televisiva del 2022 (dall’11 al 18 dicembre).

Il programma della giornata prevede alle 9.00 una colazione offerta dal Circolo a tutti i ragazzi che parteciperanno e ai loro genitori, e un incontro con un testimonial che parlerà delle malattie genetiche rare.

A seguire alle 9.30 i ragazzi degli equipaggi del Circolo della Vela di Bari usciranno in mare per una regata con i vessilli di Telethon per essere insieme ai coetanei meno fortunati. Le classi veliche che parteciperanno sono Optimist, O'pen bic Laser, 420, 470, 29er, 49er effettueranno un percorso nelle acque antistanti il Circolo.

Il Circolo della Vela di Bari è conosciuto per il suo impegno nella promozione della cultura del mare nelle sue varie attività agonistiche atte a diffondere tra i giovani i valori dello sport fondati sulla solidarietà e sul rispetto della persona e dell'ambiente. Con questa manifestazione anche lo sport sarà più vicino a chi soffre e a chi vuole costruire un futuro migliore aiutando la ricerca #adottailfuturo.

Le quote di iscrizione alla regata saranno interamente devolute a Telethon, così come tutti i fondi raccolti per la ricerca nel corso della giornata. Tutti i ragazzi degli equipaggi saranno premiati con una medaglia della Fondazione Telethon e riceveranno, inoltre, dei piccoli gadget e premi a sorteggio messi a disposizione dagli sponsor.

Per ogni informazione tecnica sull’evento e per aderire alla Regata della Solidarietà è possibile rivolgersi alla sede nautica del Circolo della Vela Bari.

Per informazioni sull’evento, è possibile rivolgersi alle Agenzie BNL attive a Bari e provincia.

Si possono consultare le fanpage “BNL per Telethon” di Facebook e Twitter nonché il sito telethon.bnl.it per sapere di più su tutte le altre iniziative promosse dalla Banca a favore di Telethon e le varie modalità di donazione.

È possibile donare per Telethon tutto l’anno grazie alle agenzie BNL, ai bancomat e ai canali on line della Banca.