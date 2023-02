I Rainbow Bridge in concerto al Joy’s Pub di Bari

Venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 21:30 il Joy’s Pub di Bari ospita i RAINBOW BRIDGE. La band è una celebrazione della musica, dello spirito e dell'attitudine di band come la Jimi Hendrix Experience, i Cream e tutti i power trio di un tempo in un mix di psichedelia e graffianti improvvisazioni. Non il solito tributo ma una libera interpretazione di "quel sound" dal blues delle radici ai suoni "psichedelici" degli anni '60 fino al rock puro. Il repertorio è un viaggio sonoro attraverso i classici di Hendrix, i Beatles di Sgt Peppers, il Bob Dylan elettrico, Cream, i classici del blues elettrico e del rock'n roll da Muddy Waters a Chuck Berry fino a Elvis.

Il trio Rainbow Bridge nasce nel 2006 per proporre una libera interpretazione del sound della Jimi Hendrix Experience e del blues più psichedelico.

Grazie ad un primo demo nel 2010 la band riceve apprezzamenti anche dagli Stati Uniti – la webzine dedicata alla psichedelia Sodashop.com li ha definiti "a fucking cool tribute" – e dalla Germania.

La band ha inoltre partecipato a numerosi festival - Jimi Hendrix live di Bologna, Blues in Town, South Italy Blues Connection, Wood in Stock, Dogana Blues, Blues a Balues Bologna, Bitonto Blues, Woodstock Again, Campania Blues Festival, Freakout Stoned Fest. ecc - e condiviso il palco con The Oh Sees, Putan Club e tanti altri.

Dopo diversi anni di attività e centinaia di concerti, la band pubblica nel 2017 “Dirty Sunday” primo ep di inediti - una lunga jam dal vivo di cinque tracce tra desert rock, heavy blues e groove psichedelici che ottiene riscontri molto positivi dalla stampa specializzata. A settembre 2018 – preceduto dal singolo “Words” – esce “Lama” secondo ep della band molto apprezzato dalla critica specializzata. A fine 2019 esce "Neverending Trip" - un live in studio registrato l'antivigilia di Natale al New Born Record Studio per omaggiare tutte le influenze passate e presenti della band presentato anche nel programma di Radio Rai "Ticket to Ride". E' del 2020 "Unlock" progetto di Jam Session registrate live dopo il lockdown nell'estate 2020 a cui fanno seguito tre nuovi singoli nel 2021 che anticipano il nuovo album in lavorazione. Nell'estate del 2022 esce "Live at La Cittadella" che racchiude gran parte della produzione della band in versione live.



Giuseppe "JimiRay" Piazzolla – voce, chitarra

Fabio Chiarazzo – basso

Paolo Ormas - batteria

Start ore 21:00 Ingresso Libero