Talk su "Le relazioni accessibili" con Bari City Plus in Largo Adua

La regola non scritta che muove il mondo: Tutti hanno diritto ad amare nessuno escluso, ognuno nella propria misura e come meglio crede senza giudizio alcuno.

Seguendo questa logica cadrebbero i pregiudizi e si accetterebbe una realtà prurale dove ognuno si distingue per la propria peculiare unicità.

L'esempio virtuoso di AMTAB che ha puntato alla ricerca di soluzioni tecnologiche per migliorare il proprio servizio anche per le persone con disabilità, diviene occasione per discutere e divulgare tematiche importanti come il diritto alla sessualità e alle relazioni accessibili.

Anche in questo caso competenze e nuovi strumenti innovativi si prestano a colmare grosse mancanze e a restituire la dignità di persone umane a individui fin ad ora considerate esclusivamente perché affetti da patologie.

Con Bari City Plus: Talk sulle "relazioni accessibili" Domenica 1 ottobre 2023 dalle ore 10.00 su Largo Adua - giardini antistanti Kursaal - condotto dalla giornalista Cristiana Cippone.

Programma:

- ore 10.00 - Blind/Speed Date "senza etichette"

- ore 11.00 - Talk "sessualità e disabilità" con esposizione di sextoys e supporti dedicati

- ore 12.00- cabaret con Daniela Baldassarra

Durante la manifestazione saranno ribaditi concetti fondamentali come il diritto alla sessualità delle persone con disabilità tramite la parola degli esperti e poi spazio ad esperienze sensoriali e al cabaret di Daniela Baldassarra, nota attrice di standup commedy.

L’iniziativa ideata da AMTAB si è avvalsa della collaborazione dallo Studio Lamberti (ing. Vito Lamberti). BARI CITY PLUS è finanziato dal PON METRO 2014-2020 - asse 2, azione 2.2.1. Progetto BA 2.2.1.a.3.2. AMTAB ACCESSIBILE e ha come main sponsor Autoclub Group (società pugliese leader del mercato automotive) ed è realizzato dalla cooperativa ZeroBarriere.

Bari city Plus propone un modello di città accessibile concepito secondo nuovi standard che prevedano la soddisfazione delle diverse esigenze, dai disagi cognitivi alle minorazioni sensoriali.