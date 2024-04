"Relazioni complicate" - Oma officina metropolitana delle arti

Sabato 4 maggio alle 20:30 presso AncheCinema a Bari, per la Rassegna teatrale “Primavera a Teatro” organizzata da Puglia Cultura e Territorio Impresa Sociale, la commedia "Relazioni complicate" messa in scena da OMA Officina Metropolitana delle Arti.



TRAMA

Una rilassante cena in famiglia, attorno ad un tavolo in una casa di campagna. Ad interrompere la tranquillità della serata, una invitata inaspettata che crea scompiglio e tensione fino ad un epilogo a sorpresa.



L'ingresso allo spettacolo ha un costo di € 10,00 (comprese commissioni della piattaforma ticket) e il ricavato dalla vendita dei biglietti sara? interamente devoluto in beneficenza.



Biglietti QUI

https://oooh.events/evento/relazioni-complicate-oma-biglietti/





I BIGLIETTI SONO IN VENDITA ESCLUSIVAMENTE ONLINE e in loco non sara? assolutamente possibile acquistarli. Si accede allo spettacolo esibendo il biglietto (cartaceo o digitale) all'entrata.