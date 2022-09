"Remake" mostra personale di Tommaso Maurizio Vitale

Dal 24 settembre all’8 ottobre la hall del Centro polifunzionale studenti dell’Università di Bari

ospiterà “Remake”, la prima mostra personale dell’artista Tommaso Maurizio Vitale, la prima di una lunga serie di retrospettive che lo vedranno coinvolto in tutto il territorio nazionale.

Passione e devozione muovono la creatività dell’artista barese che per le sue opere utilizza

prevalentemente materiale da recupero e oggetti di uso quotidiano, decontestualizzati dal loro uso comune e ai quali dà nuova vita e soprattutto un valore assoluto classificandoli, ordinandoli o mettendoli sotto vetro. Da qui il titolo dell’esposizione e fil rouge dell’esperienza di visita che, attraverso un allestimento circolare, sarà scandita da tematiche ideologiche, personali e sociali affrontate da Vitale con estrema sensibilità e gusto estetico.

L’estro di questo singolare artista va di pari passo con un percorso di vita che viene raccontato attraverso la rivisitazione di oggetti abusati o inutilizzati: sculture, dipinti e assemblaggi divengono veri e propri cimeli che rimandano ad episodi concreti della sua vita e della collettività.

Accenni autobiografici, riferimenti a fatti di cronaca e denunce ambientali sono solo alcuni dei contenuti che arricchiscono il corpus di opere dell’autodidatta che, pur lavorando nel settore della viabilità come geometra statale, non ha mai abbandonato il suo amore per l’arte e per i viaggi e dalla fine degli anni ’90 partecipa attivamente a mostre d’arte, concorsi e fiere, vendendo opere e vincendo premi.

Soffrendo di ipoacusia bilaterale, il suo gesto di ammassare cose risulta quasi necessario, volto a soffocare quei ronzii che da sempre lo tormentano.

L’accumulo diviene un’esigenza stilistica che marca tutto il lavoro di Vitate, il quale fa della sua personale situazione un’opera fruibile che riesce a comunicare con lo spettatore attraverso oggetti comuni.

Essendo l’universo dei suoi lavori pervaso di riferimenti anche alla quotidianità collettiva, la

sublimazione del suo personale dolore può essere alla portata di chiunque e il visitatore sarà portato ad empatizzare col processo creativo attraverso oggetti a sé familiari.

Dall’intimità autobiografica a fatti di cronaca, da ready made accumulati a sintesi di colore… tutti gli sviluppi tecnici suggeriscono una necessità interiore di comunicare attraverso oggetti comuni, nonché una rara sensibilità artistica che sarà il cuore pulsante di “Remake”, un manifesto d’intenti più che una mostra, che vuol prendere dal mondo per rielaborare e restituire al mondo stesso ciò che è intimo, personale e/o collettivo.



A cura di Fabiana Maiorano



L’evento è patrocinato dalla Città di Bari e dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Si ringraziano i partners della mostra: SpaceImpact – web agency, Barifon, Grafica & Stampa,



Progetto grafico di Vincenza Neri.