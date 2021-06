Renato Ciardo ospite di Volontari Sintonizzati, 'La Musica: un ponte tra le persone'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Prima la scrittura, poi la musica. In una sorta di prosecuzione ideale con la puntata precedente di Volontari Sintonizzati, ci concentriamo questa volta su un altro potentissimo mezzo di comunicazione e unione tra le persone: la Musica.

La Musica intesa come ponte che annulla tutte le diversità. La Musica come forma di apertura al mondo, e quindi come mezzo - anche - di condivisione.

Appuntamento venerdì 18 giugno insieme all'artista Renato Ciardo, che accompagnerà in un viaggio tra i generi musicali. L'inviato Guerino Amoruso invece, intervisterà Rocco Peconio, presidente del Centro Studi il Manifesto Musicale di Triggiano.

Appuntamento venerdí alle 17:00 sulla pagina facebook del CSV San Nicola.