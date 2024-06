Sabato 29 giugno nella nuova sede estiva del teatro Bravò e dello Stardust, in via Massimi Losacco 4 a Bari, con inizio alle 21.30, Renato Ciardo proporrà lo spettacolo “Renato Ciardo Show”, un evento promosso da Angelika Gregucci titolare del teatro e Donato Sasso, direttore dell’associazione culturale Echo Events.

Nato nel capoluogo pugliese nel 1974, Renato ha mostrato fin da subito una grande passione per la musica che lo ha portato a diventare autore, compositore e arrangiatore. A seguito di una batteria giocattolo si è accesa la passione per lo strumento che ha imparato poi a suonare. Quindi naturalmente si è avvicinato al mondo dello spettacolo, tra un’imitazione dei nonni e una dei professori. In scena porta un mix delle sue attitudini artistiche e non mancheranno i suoi brani “Tiengo la susta”, il primo inedito “Ciaddì”, uno scanzonato inno agli usi e costumi della cittadinanza barese e che raccoglie le tradizioni degli abitanti del capoluogo pugliese, sintetizzate in tre minuti.

Durante la serata non mancherà la sua ultima hit “Trimone”, edita da Stranamente Music di Rosario Sportelli e disponibile su tutti gli store digitali. Anticipato da un video pubblicato a metà mese su YouTube, è un progetto che punta con ironia a esaltare il territorio e le sue variopinte caratteristiche.

Il brano, composto e arrangiato dal comico e musicista barese insieme a Fabio Barnaba, è scritto da Silvia De Sandi e Michele Didone. Ripercorre sonorità anni ’70 in chiave contemporanea, ammiccando a intramontabili classici ma puntando sull’originalità di un sound che promette di far ballare tutti. Questa canzone, il cui titolo si riferisce a quello che a Bari è ritenuto l’insulto per eccellenza, si presenta a metà strada tra una wikipediana definizione e un identikit corredato di enfatici esempi.

Al temine dell’esibizione la serata continuerà con selezioni musicali disco-dance.

Teatro Bravò – via Massimi Losacco 4 – Bari

Infotel: 3398903522

Sipario: 21.30