“Renato Ciardo show” al lido Ilmaredentro

Giovedì 8 luglio, al lido Ilmaredentro di Bari in collaborazione con l’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, sarà proposto il “Renato Ciardo show”, del noto comico e musicista barese, che dopo lo stop per via dell’emergenza sanitaria, torna sul palcoscenico con tantissime novità.

Fatto di canzoni, chiacchiere, storie e personali esperienze della città di Bari, lo spettacolo del comico e musicista, volto noto dell’emittenza locale, vuol’essere una parentesi di circa un’ora e mezza di spensieratezza nella quale ridere e divertirsi.

Nato nel capoluogo pugliese nel 1974, Renato ha mostrato fin da subito una grande passione per la musica che lo ha portato a diventare autore, compositore e arrangiatore di alcuni dei brani cantati dal padre, il celebre comico Gianni Ciardo. Proprio lui gli regalò una batteria giocattolo con la quale ha iniziato a prendere dimestichezza con lo strumento che ha imparato a suonare. Quindi naturalmente si è avvicinato al mondo dello spettacolo, tra un’imitazione dei nonni e una dei professori. In scena porta un mix delle sue attitudini artistiche, ma al lido Ilmaredentro non mancheranno i suoi brani “Tiengo la susta” e il primo inedito “Ciaddì”, pubblicato da Acustic Sound e considerato uno scanzonato inno agli usi e costumi della cittadinanza barese e che raccoglie le tradizioni degli abitanti del capoluogo pugliese, sintetizzate in tre minuti.

Ilmaredentro – Via dello Speziale – Bari

Infoline: 3452682772

Inizio spettacolo: 21:00

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...