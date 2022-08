A Castellana Grotta il one man show di Renato Ciardo in 'Solo Solo'

Domenica 21 agosto, dopo la processione delle venerate immagini di Maria SS. Consolatrice e San Leone Magno, ci ritroviamo in Piazza Garibaldi per il one man show di Renato Ciardo. La grande comicità di uno dei più grandi performer pugliesi che, dismessi per l'occasione i panni di batterista della Rimbamband, si presenta "Solo Solo" per raccontare aneddoti, modi di dire e di essere di noi tutti. Una pugliesità rappresentata come peculiarità capace di renderci unici, paradossali, filosoficamente comici. Un evento libero e gratuito