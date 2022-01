Renato Ciardo al Teatro Vignola di Polignano a Mare in “Solo solo..…in mezzo alla piazza”

Prosegue la stagione teatrale 2021/2022 del Comune di Polignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Renato Ciardo è pronto per affrontare il palcoscenico del Teatro Vignola il prossimo 14 gennaio alle 21. Lo farà con il suo “Solo solo..…in mezzo alla piazza”. La grande comicità di uno dei più grandi performer pugliesi che, dismessi i panni di batterista della Rimbamband, si presenta Solo Solo per raccontare aneddoti, modi di dire e di essere di noi tutti. Una pugliesità rappresentata come peculiarità capace di renderci unici, paradossali, filosoficamente comici, complicati. Uno degli spettacoli più esilaranti mai prodotti.



Sempre il 14 gennaio, alle 18 è previsto un Caffè con Artista, incontro con Renato Ciardo, a Il Libro possibile Caffè (Piazza Caduti di Via Fani). E per chi acquista un libro in questi giorni alla libreria Il Libro Possibile, fino al giorno di spettacolo, è previsto un buono sconto per l'acquisto di un biglietto ridotto per lo spettacolo "Solo Solo". Inoltre, per chi ha acquistato il biglietto dello spettacolo "Solo Solo" è previsto uno sconto del 10% sui libri in vendita nel Caffè letterario.



Info: www.teatropubblicopugliese.it