Renzo Arbore e L'Orchestra Italiana in concerto al TeatroTeam

RENZO ARBORE e L’ORCHESTRA ITALIANA Sabato 22 Ottobre 2022 ore 21.00

PREZZI

Biglietto Standard:

POLTRONISSIMA 66 € + 2*

POLTRONA 55 € + 2*

GALLERIA 40€ + 2*

* diritti di segreteria

Si ricorda che è necessario essere in possesso del SUPER GREEN PASS (vaccino o guarigione da covid 19) per poter accedere in Teatro e della mascherina FFP2 da indossare all'interno del Teatro e per tutta la durata dello spettacolo.

I bambini al di sotto dei 4 anni non possono accedere in Teatro

**I possessori dei biglietti potranno accedere alla nuova data con gli stessi tagliandi mantenendo lo stesso posto