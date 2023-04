Reportage - incontro con Raffaele Petralla

Sabato 15 aprile alle ore 19.30 il Secondo appuntamento con il ciclo de “Il mercoledì fotografico in biblioteca”, progetto organizzato dalla Biblioteca e curato dalla fotografa documentarista Anna Maria De Marzo.



Come nasce un reportage? Come si sceglie l'argomento? Qual è il suo percorso di sviluppo? E come si declina fotograficamente?



Questa volta il nostro percorso alla scoperta della grammatica dell'immagine cambia prospettiva: guardiamo dalla parte dell'autore. Incontriamo Raffaele Petralla - fotoreporter di fama internazionale - che, per mezzo dei suoi lavori, ci guiderà alla scoperta del mondo del reportage fotografico.



Raffaele Petralla (https://www.raffaelepetralla.com/) è un fotografo documentarista, docente e filmaker. I suoi lavori sono stati pubblicati su National Geographic U.S.A., L’Espresso, The Washington Post, The New Yorker, Internazionale, D di Repubblica, La Repubblica, VICE e molti altri. Petralla ha ricevuto molti riconoscimenti internazionali tra cui: PDN storytellers, Burn Emerging Fund, premio Fotografia Etica, I.P.A., Moscow Photo Awards, Lugano Photo Days, Siena International Photography Awards, Fotoleggendo.



Incontro assolutamente da non perdere!!



L'incontro è organizzato in collaborazione con la scuola Spaziotempo





Biblioteca Comunale di Noicàttaro - "G. Di Vittorio"

Via Principe Umberto I, 8 Noicattaro

ore 19:30

ingresso libero

Info. 080 478 0697





Gallery

Fb/Ig: Biblioteca Comunale "G. Di Vittorio"