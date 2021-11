Al Teatro Rossini di Gioia del Colle “ResExtensa Calling…alle sfide!”, per esplorare e vivere la danza senza limiti e che accetta le sfide

Ritorna per la sua sesta edizione ResExtensa Calling…il festival ideato dalla compagnia di danza ResExtensa, guidata dalla danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri. Un progetto innovativo dedicato alla danza e pensato come una chiamata all’incontro tra gli artisti, le arti, i saperi e anche con i sapori.

Tre giornate dal 24 al 26 novembre 2021 per esplorare e vivere la danza in tutte le sue sfaccettature, una danza senza limiti, che accetta le sfide e che sa coinvolgere. Quest’anno, infatti, il festival è dedicato al tema di andare oltre per superare barriere, pregiudizi, difficoltà, paure, superare insomma gli ostacoli per giungere ai propri sogni. Ecco che questa edizione si chiamerà: “ResExtensa Calling…alle sfide!”

“ResExtensa Calling…alle sfide!” è patrocinato dalla Città Metropolitana e dal Comune di Gioia del Colle.

“Con estremo piacere la Città metropolitana ha patrocinato l’iniziativa “ResExtensa Calling”, promossa dalla compagnia di danza ResExtensa, diretta da Elisa Barucchieri, che ha portato la danza aerea in tutto il mondo. Una tre giorni di spettacoli fra danza, musica, sapere e sapori che porterà l’arte in tutte le sue forme nelle piazze e nel teatro di Gioia del Colle”, ha detto Francesca Pietroforte, consigliere metropolitano di Bari con delega alla Cultura.

Si comincia domenica 21 novembre mattina con un fuori programma: “Toitoi Cirque Parade!” una parata colorata cha parte alle ore 10.30 dalla stazione di Gioia e attraverserà le vie della città (in particolare via Roma) organizzata da ResExtensa e l’associazione Ombre e che coinvolgerà A.So.Tu.Dis Associazione per il Sostegno e la Tutela dei Disabili – di Gioia del Colle, Bari ZeroBarriere, Le Zzanzare e l’associazione Teniamoci per Mano – Clownterapia Distretto Bari, Teatralmente Gioia e New Laboratorio del Movimento, oltre numerosi artisti di strada che collaborano con ResExtensa da anni, per grandi eventi, spettacoli e spettacoli per famiglie.

Anche chi non può camminare può danzare: questa è la prima sfida del progetto che si realizza con l’appuntamento mattutino “Il Quinto Elemento: La Gioia!”, progetto di danza aerea integrata, già vincitore del Bando Scena Unita. Un laboratorio di danza con i diversamente abili e danzatori professionisti che si cimentano per la prima volta nella danza aerea, guidato dai professionisti di ResExtensa. Un laboratorio realizzato in collaborazione con Bari ZeroBarriere, Le Zzanzare, A.So.Tu.Dis. (con un ringraziamento particolare al dottore Francesco Manfredi).

“Si tratta di un Festival di danza non convenzionale che dopo alcuni anni di vagabondaggio e diffusione sul territorio, adesso ha trovato casa a Gioia del Colle, dove poi ResExtensa è nata. Sono particolarmente emozionata – commenta Elisa Barucchieri – per il tema che affrontiamo dopo il duro periodo di lockdown per tutti e per il settore dello spettacolo in particolare. Tutti gli ospiti invitati sono alle prese con lavori dedicati alle sfide: dei pregiudizi, della paura, dell'incertezza, dei limiti fisici. Abbiamo creato un incredibile cartellone. Venite a teatro perché il vero 3d siamo noi che possiamo contagiarvi con il sorriso e emozioni positive”.

Ognuna delle tre serata (sipario ore 20.30) sarà aperta dal geniale e istrionico professor Trifone Gargano che con ResExtensa presenterà le cantiche de La Divina Commedia. Un racconto originale delle tre Cantiche guiderà gli spettatori sui temi degli spettacoli di danza. E prima degli spettacoli all’esterno del Teatro Rossini, ore 19.30, si esibiranno i fantastici artisti nouveau cirque in un ToiToi Cirque speciale (Yin&Yang, Giuseppe Dely de Marzo e Niky Gianky).

Nel denso programma segnaliamo due prime regionali: “BBF-Broken Bright Flowers, di Giordano Orchi, progetto e coreografo sostenuti da AREA Mediterranea – “residenze d’artisti nei territori” – prima residenza di danza in Puglia e “Bianchi Sentieri”, coproduzione ResExtensa Dance Company e compagnia Giardino Chiuso di San Gimignano e Fabbrica Europa. La prima creazione di danza che ha ricevuto il patrocinio dall'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale. Ogni sera alla fine, ci sarà incontro con gli artisti.

“La Danza è Possibile?” è la domanda a cui daranno risposta nella conferenza del 26 novembre Michele Trimarchi, docente di Economia Pubblica (Catanzaro), Cultural Economics (IED Firenze) e Lateral Thinking (IED Roma), fondatore e presidente di Tools for Culture, non profit attiva nel campo della progettazione strategica per l’arte e la cultura, Pierpaolo Pascali dirigente AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), Gemma Di Tullio responsabile delle Attività di Danza del Teatro Pubblico Pugliese, Carmelo Grassi, direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi e attuale consigliere della Regione Puglia e Francesca Rossini Agis Puglia e Basilicata.

“ResExtensa Calling…alle sfide!” porta la danza ovunque, anche a scuola: sono in programma anche due matinée nelle scuole di Gioia del Colle, al Liceo classico Publio Virgilio Marone e all’IISS Ricciotto Canudo. Un flashmob per promuovere la curiosità per le arti, e in particolare per affrontare in maniera creativa ed emotiva le tematiche sollevate dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

“In questa mia esperienza da assessore sto imparando tanto, e questa parentesi mi aiuta a completarmi e crescere - ha concluso Lucio Romano, assessore alla Cultura del Comune di Gioia del Colle -. Soprattutto sto ascoltando e mettendo a disposizione il mio tempo per quello che serve agli operatori della cultura e dello spettacolo e della solidarietà. Sono felice che Elisa Barucchieri abbia scelto il nostro teatro per realizzare questo festival e ringrazio anche l'associazione Le Ombre che con la sua competenza ed esperienza sostiene questa iniziativa. Invito quindi tutti domenica 21 per la parata iniziale e poi dal 24 al 26 ogni giorno a seguire lo straordinario programma pensato da ResExtensa Calling”.

IL PROGRAMMA

21 novembre

Toitoi Cirque Parade! con Le Zzanzare, Bari Zerobarriere, Asotudis, Ombre e Teniamoci per Mano Onlus

24 novembre

o Mattina – ore 9.30

Genere Viola – a cura di Ombre e ResExtensa – flashmob di danza al Liceo classico Publio Virgilio Marone

Il Quinto Elemento: La Gioia! LAB – ResExtensa, progetto Scena Unita

o Ore 19.30

Toitoi Cirque- a cura di Giuseppe Dely De Marzo

Bianchi Sentieri GIARDINO CHIUSO/RESEXTENSA (in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese)

Dante’s Calling… #1, a cura di Trifone Gargano e ResExtensa

La danza del vento LES ARTS (scuola di danza di Gioia del Colle)

Credevo Mi Amasse COMPAGNIA ALTRADANZA (in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese)

25 novembre

o Mattina – ore 9.30

Genere Viola – a cura di Ombre e ResExtensa, flashmob di danza all’IISS Ricciotto Canudo

Il Quinto Elemento: La Gioia! LAB – ResExtensa, progetto Scena Unita

o Ore 19.30

Toitoi Cirque – a cura di YIN & YANG

Dante’s Calling… #2, a cura di Trifone Gargano e ResExtensa

Instead – story of a fall LES ARTS - (scuola di danza di Gioia del Colle)

Luce de l’Occhi FRANCESCO BAX

Divine COMPAGNIA ARB

26 novembre

o Mattina – ore 10.30

Il Quinto Elemento: La Gioia! LAB – ResExtensa, progetto Scena Unita

o Pomeriggio – ore 18

“LA DANZA È POSSIBILE?” - conferenza

o Ore 19.30

ToiToi Cirque – a cura Giuseppe Dely De Marzo e Yin&Yang

Dante’s Calling… #3, a cura di Trifone Gargano e ResExtensa

Il Quinto Elemento: La Gioia! RESEXTENSA DANCE COMPANY & FRIENDS (in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese)

Mixed Bill - NEW LABORATORIO DEL MOVIMENTO - (scuola di danza di Gioia del Colle)

Oppio COMPAGNIA FRANCESCA SELVA (in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese)

BBF - Bright Broken Flowers GIORDANO ORCHI -– Progetto AREA Mediterranea, residenza 2021

Ingresso 10 euro e ridotto 5 euro

Abbonamento 15 euro

Info 333.711.06.77 - prenotazioni@resextensa.it