Le due Bari - ResExtensa, una due giorni su Pirandello in programma da domani alla scuola Duse

Portare il seme della bellezza e dell’emozione sul territorio. Proporre spettacoli che soddisfino il bisogno di senso e di significato con la gioia leggera dell’estate, la felicità dell’incontro e la bellezza del tempo condiviso. Da questo intento nasce una due giorni su Pirandello in programma da domani alla scuola Duse del quartiere San Girolamo a Bari. Un progetto del Centro di produzione della Danza Porta d'Oriente della compagnia ResExtensa inserito nell’ambito del programma “Le due Bari”.

Attraverso gli attori di Artemisia Teatro, il 29 e il 30 giugno alla Duse di potrà godere di uno spettacolo e partecipare ad attività laboratoriali e riflessioni che partono dalle opere di Pirandello.

Il 29 giugno, alle 21, Artemisia Teatro mette in scena “La Morsa” di Pirandello. Si tratta della rappresentazione di un adulterio attraverso cui si approfondisce l’elemento psicologico dei sentimenti dei tre protagonisti; l’appassionata e spontanea Giulia, il freddo e vendicativo marito Andrea e il pusillanime amante Antonio.

Lo spettacolo, sarà preceduto, alle 19,30, da un laboratorio sulla spontaneità di Pirandello.

Il 30 giugno, sempre alle 21, si comincia con “La Carriola”, una metafora che, attraverso la maschera, spiega come l’uomo di nasconde dietro di essa al punto da non riconoscere la propria personalità.

“L’uomo dal fiore in bocca” propone invece riflessioni sul senso della vita e della morte, sull’ironia che ricorda alla vita di abbassare lo sguardo, sul rapporto uomo-donna e sul senso di solitudine.

Infine, il “Monologo della lucertola” racconta di come un ragazzo possa uccidere per un futile motivo, come una lucertola, senza sentirsi in colpa.