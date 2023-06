ResExtensa, la Youth Puglia Ballet Company va in scena con “Intrecci” al teatro Abeliano

Doppio appuntamento venerdì 2 giugno per la compagna ResExtensa di Elisa Barucchieri. A Bari il centro di produzione Porta d’Oriente, creato da ResExtensa, punta su una compagnia formata da giovani allievi danzatori di diverse realtà del territorio: la Youth Puglia Ballet Company va in scena con “Intrecci” a Bari il 2 giugno al teatro Abeliano (ore 18 - www.vivaticket.com/it/Ticket/ intrecci/207761). Lo spettacolo di danza, ideato da Valerio Torelli, Claudia Giubilo e Serena Angelini è un trittico di tre atti: “LA NAIADE E IL PESCATORE” aprirà la prima parte dello spettacolo, coreografie di Marius Petipa e Jules Perrot rivisitate da Valerio Torelli nella quale dominerà eleganza e romanticismo. “RECOMPOSED”, esprimerà la libertà del moderno e del jazz caratterizzato pienamente dall'audace temperamento di Claudia Giubilo. “THE SECRET GARDEN _ Why do we fall?”, una chicca di poesia e illusione che esprimerà a pieno la natura incontrollata di Serena Angelini.

A Spongano (Le) sempre il 2 giugno i danzatori di ResExtensa si esibiranno con uno spettacolo unico di danza per la Cerimonia di Premiazione dell'evento internazionale Il Giro dei Venti (a partire dalle ore 19). Il 2 giugno la piazza centrale di Spongano diventerà un vero e proprio teatro a cielo aperto con lo spettacolo di musica e danza “Venti di passione”. La rappresentazione segnerà il termine della seconda edizione de Il Giro dei Venti, un’esperienza esclusiva di benessere e di viaggio dedicata a un pubblico internazionale con tappe ciclistiche e veleggiate con imbarcazioni da diporto nello splendido scenario del Salento e delle coste greche.

Info 334.137.67 www.resextensa.it/