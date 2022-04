Sabato 23 marzo 2022, alle ore 10.00 , al Teatro Kursaal di Bari, l'evento “La resistenza è un bel futuro”, per celebrare e ricordare il 77esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. E' organizzato dalla Regione Puglia, dall’Osservatorio regionale sui neo-fascismi e dal Teatro Pubblico Pugliese (TPP).

Una giornata a teatro dedicata al 25 aprile, come occasione di confronto e approfondimento sui temi della resistenza e sulle azioni di controllo e prevenzione dei neo-fascismi: saranno, difatti, presentati i risultati del lavoro dell'Osservatorio regionale sui neo-fascismi istituito dalla Regione Puglia in collaborazione con il coordinamento antifascista pugliese. Seguiranno i lavori in sala, e da remoto, alcune delle classi che hanno partecipato al Treno della Memoria 2022, organizzato dall'Associazione Terra del Fuoco Mediterranea.