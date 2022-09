Respira, Antonello Losacco with strings

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 22 ottobre 2022 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari accoglie “Respira”, il primo album di Antonello Losacco insieme a Francesco Schepisi, Luisiana Lorusso, Giulia Gentile, Rosanna Dell’Olio e Giovanni Astorino.



Un concerto in Puglia per conoscere da vicino il lavoro discografico edito nel 2022 da GleAM Records, in cui già dalle note iniziali il jazz incontra paesaggi sonori che rimandano all’impressionismo e alla musica da film di sapore tipicamente europeo. Scrittura e improvvisazione si intrecciano e si fondono, creando un racconto dagli scenari contrastanti tenuti insieme da una forte coerenza interpretativa e di scrittura: un equilibrio ben congegnato, quadri di bellezza cristallina che bilanciano perfettamente la ricerca sul suono e la forza espressiva del quartetto d’archi.



Mentre Francesco Schepisi al pianoforte, Luisiana Lorusso al violino I, Giulia Gentile al violino II, Rosanna Dell’Olio alla viola e Giovanni Astorino al violoncello esplorano tutte le possibilità timbriche dei loro strumenti e delle molteplici combinazioni, al contrabbasso, basso semiacustico a 6 corde e basso elettrico a 7 corde li guida Antonello Losacco, bassista, contrabbassista, compositore, arrangiatore e didatta, con una grande attenzione alla cura del suono, alla creazione delle linee, all’espressione improvvisativa e con una vocazione per la musica che spazia dal rock alternativo, al funk, al pop e r’n’b fino a espressioni più sperimentali e soprattutto all’amato jazz.