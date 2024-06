Respira questa libertà

Uno spazio, non solo fisico, dove sentirsi liberi di essere se stessi



venerdì 28 giugno

dalle ore 18:00

Piazza Santa Maria | Putignano



Cosa ti aspetta?

Attività per i più piccoli, perché il cambiamento inizia da loro



“Libertà di esistere”: confronto su diritti, amore e libertà



RicchiToni: coro QUEER, libero e inclusivo, nasce nell'autunno del 2018 a Bari. Unendo le loro voci, l3 Ricchitoni, dirett3 da Marinella Dipalma, combattono l'omolesbobitransfobia, lottano per il riconoscimento dei diritti civili della comunità lgbtqia+ e diffondono il loro messaggio di inclusività nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze, come bene prezioso da tutelare ad ogni costo.



G_Blond: all’anagrafe Gregorio Barletta, DJ resident della serata Makumba e punto di riferimento per la comunità LGBTQ+ barese. Specializzato in glam pop, G_Blond è sinonimo di energia e inclusività sulla pista da ballo.