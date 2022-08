Revelation – la fisarmonica dal classico al moderno (musiche di Bach, Scarlatti, Boellmann, Angelis, Tchaikovsky)

Venerdì 2 settembre 2022 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce a Mola di Bari si apre a “Revelation. La fisarmonica dal classico al moderno” insieme alla fisarmonica di Saria Convertino.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per esplorare tutte le possibilità espressive, anche le più insospettabili, dello strumento che deve i suoi primissimi prototipi addirittura a Leonardo Da Vinci. Johann Sebastian Bach, Scarlatti, Boellmann, Angelis e Tchaikosvy: questi i compositori e le musiche che rivivranno grazie alla sensibilità e al talento di Saria Convertino, “l’astro nascente della fisarmonica” per dirla con Alfredo Gasponi de «Il Messaggero», una versatilità musicale che la porta a interessarsi a diversi generi, dal popolare al varieté francese, dal classico al contemporaneo, diploma e laurea specialistica in Fisarmonica con lode e menzione d’onore al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, specializzazione con Semionov, Murray, Hussong, Shishkin, Angelis, Rantanen, Pica, Melichar, una intensa attività concertistica da solista in Italia e all’estero che la vede esibirsi, anche in prime esecuzioni assolute, in sedi prestigiose come Palazzo Montecitorio, Royal Academy di Londra, Accademia di Romania e Royal Academy di Copenaghen, e docente di Fisarmonica al Conservatorio Marenzio di Brescia e Nino Rota di Monopoli.