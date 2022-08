Reverse duo, lle ampie sonorità del jazz europeo si intrecciano con le radici afroamericane di stampo newyorkese

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 17 settembre 2022 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce a Mola di Bari accoglie “Reverse”, il live project di Alberto Parmegiani (chitarra elettrica ed effetti) e Antonello Losacco (basso elettrico 7 corde, contrabbasso ed effetti).



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per ascoltare un programma particolare e di grande fascino. Gli inediti a firma di entrambi i musicisti sul palco e gli standard della tradizione jazzistica contemporanea caratterizzeranno un repertorio ricco e variegato: le sonorità melodiche di stampo europeo si alterneranno a quelle di chiara matrice americana, mentre le ampie sonorità del jazz continentale e le radici afroamericane di stampo newyorkese si intrecceranno in un elegante dialogo tra “corde”. Tutto questo evidenzierà il grande feeling e la profonda amicizia che lega i due compositori e musicisti di respiro internazionale e si tradurrà in un forte interplay che guiderà il pubblico attraverso le musiche di Parmegiani, Losacco, Towner, Evans e Shorter.