Rhomanife a Ruvo per il tour 2022, Paradise nuovo singolo e video

Martedi 9 agosto, 2022, ore 21,00, Rhomanife In Concerto presso Via Alessandro Scarlatti, 24/h 70037 Ruvo di Puglia, Puglia. Prima e dopo il concerto selezioni di pura reggae music Black Heritage Dj set. La band Rhomanife eseguirà brani storici in dialetto, in italiano ed in inglese, anche di Bob Marley per diffondere il messaggio d'amore... musica reggae con vibrazioni armoniche positive. RHOMANIFE band: Gianni Rhomanife - voce e chitarra, Pino Rhomanife - basso, Francesco Bartoli - batteria, De Leo Filomena - cori, Antonèl Lak - cori, Carlo Ragno - chitarre e Tano Grazioso - tastiere. Nel frattempo potete ascoltare e condividere ''Paradise'' il nuovo singolo e video, con il messaggio d'amore della band dedicato ai bambini ed ai deboli del mondo. Rhomanife, calendario da definire, prossimi eventi live : domenica 3 luglio Ostuni - venerdi 15 luglio Barile(Pz) - giovedi 21 luglio Symposium, Crispiano(Ta) - - martedi 9 agosto Scarlatti Ruvo - mercoledi 10 agosto 2022 Lido Caffè Blu, Rodi Garganico - domenica 14 agosto Ferrabosco Castelsaraceno(Pz) - lunedi 15 agosto Festival Summer Crock San Martino di Lupari(Pd) - mercoledi 17 agosto Petra del Sol Torre dell'Orso - lunedi 29 agosto Paxos Reggae Festival Grecia - like and share Rhomanife band channel link video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uYDvrMKvHeE Paradise - Rhomanife link Spotify : https://bfan.link/paradise-15