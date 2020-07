I Rhomanife A Sannicandro In Love Dance Hall.

I Rhomanife, sabato 25 luglio dalle ore 20,00, presso il Cryus in piazza Dante, antistante il castello di Sannicandro di Bari, realizzeranno una festa in piazza, aperta a tutti, con vibrazioni positive d'amore e selezioni di musica reggae, per rallegrare i cuori nel tempo di una società che induce alla decadenza dei valori ed allo smarrimento degli affetti. Infatti, i Rhomanife dal 1985, indipendenti, coerenti e fuori da ogni sistema sinistro e nocivo del mondo, producono solo eventi e musica per diffusione del messaggio d'amore. Nel frattempo si stanno ultimando, con tutti i musicisti della band Rhomanife, anche i due nuovi videoclip che verranno caricati su tutti i social ed i canali promozionali, a cui vi invitiamo a seguire ed a iscrivervi, per conoscere profezie, verità e messaggi.



evento facebook: https://www.facebook.com/events/950731625400777/?active_tab=about



💖💛💚 ciao lover, iscriviti al canale #Youtube, un #like 👍 e condividi il video live RHOMANIFE - ROTOTOM: https://youtu.be/lUAbBPik1S8 💖💛💚



https://www.facebook.com/RHOMANIFE/

infotel: 0039 - 3389912968