Riapertura Museo archeologico di Santa di Scolastica

Lunedì 15 febbraio, alle ore 12.00, in occasione della riapertura del Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari dopo l’ingresso della Puglia in zona gialla, la consigliera delegata alla Cultura, Ico, Biblioteca e Musei della Città metropolitana, Francesca Pietroforte, si recherà sul posto per accogliere i visitatori e per verificare le misure organizzative adottate secondo le modalità previste dalle normative di legge.

Il Museo archeologico sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 17.00. L’ingresso al pubblico è gratuito.