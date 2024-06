“Riccardo III” di William Shakespeare con Artemisia Teatro

Martedì 4 giugno alle ore 20:30 presso AncheCinema a Bari, “Riccardo III” di William Shakespeare messo in scena da Artemisia Teatro, per la Rassegna teatrale “Primavera a Teatro” organizzata da Puglia Cultura e Territorio Impresa Sociale.



Ci sono individui che per conquistare il potere sarebbero disposti a tutto. Riccardo III, è sicuramente uno di questi.

La vicenda storica descritta in Riccardo III è realmente esistita; essa si colloca alla fine della Guerra delle Due Rose (1455-1485) avvenuta tra la casata degli York e la casata dei Lancaster, per la conquista del trono d’Inghilterra. Attraverso il racconto di un sovrano efferato e ambizioso e della sua inesorabile disfatta, Shakespeare descrive il desiderio spasmodico di potere che attanaglia l’animo umano, e le conseguenze nefaste di una smisurata volontà di riscatto.



Biglietti QUI

https://oooh.events/evento/riccardo-iii-artemisia-biglietti/



?? Per info, contattaci chiamando o inviando messaggio tramite whatsapp al numero 3881409423