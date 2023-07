A Bari in scena Riccardo III di William Shakespeare in collaborazione con Resextensa-Porta D’Oriente

Venerdì 21 luglio alle ore 21, nell’Auditorium della Scuola Eleonora Duse a San Girolamo, andrà in scena la tragedia RICCARDO III di William Shakespeare della Compagnia Artemisia Teatro, regia Ernesto Marletta.

L’evento è inserito nel programma Resextensa-Porta D’Oriente per il progetto comunale de LE DUE BARI in collaborazione con L’ingresso è gratuito con prenotazione al 371 5611681 o prenotazioni@resextensa.it.

Attraverso il racconto di un sovrano efferato e ambizioso e della sua inesorabile disfatta Shakespeare descrive il desiderio spasmodico di potere che attanaglia l’animo umano, e le conseguenze nefaste di una smisurata volontà di riscatto. La scelleratezza di Riccardo III viene però mascherata quando egli, come attore navigato, recita la parte, trama delitti atroci, e come splendido seduttore, con abilità manipola le debolezze altrui per farne gli strumenti della propria scalata al trono. Ed è proprio la sua capacità istrionica, nutrita da quell’ironia maligna, da quello spirito beffardo e crudele, che costituisce la caratteristica psicologica del protagonista del Riccardo III del Bardo. La regia cala la vicenda narrata da Shakespeare in una dimensione decontestualizzata, senza però snaturare i profili stilistici che connotano l’opera nel suo complesso.