Riccardo Sinigallia per San Leo Music Fest 2022 a Castellana Grotte

Sabato 27 agosto San Leo Music Fest è Riccardo Sinigallia in Concerto a cuor leggero.

Cantautore, musicista e produttore discografico italiano, Sinigallia è nato a Roma nel 1970 e fin dal 1982 si appassiona al rapporto tra il suono e le parole. Parallelamente alla sua attività da cantautore, ha composto colonne sonore per il cinema e ha scritto, prodotto e collaborato con e per Niccolò Fabi, Max Gazzè, Frankie Hi Nrg, Tiromancino, Luca Carboni, La Comitiva, DeProducers, Coez, Mina & Celentano, Motta e molti altri.

Sul palco del San Leo Music Fest 22, assieme a Riccardo Sinigallia (chitarra, paino e voce), Laura Arzilli (basso e voce), Francesco Valente (chitarra) e Maurizio Loffredo (mix) per un concerto intimo e informale in cui le canzoni nuove e quelle già scritte tornano a farsi sentire e stabiliscono nuove relazioni con noi stessi e con gli altri.