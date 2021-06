Mini live acustico di Riccardo Sinigallia

Dopo una lunghissima attesa, ritornano i live del Macello di Putignano con l'evento conclusivo della Masterclass con Riccardo Sinigallia, in cui si esibiranno i partecipanti e, infine, lo stesso Riccardo Sinigallia in un mini live acustico.

Il cantautore romano, autore di quattro album solisti e molto noto come produttore di artisti del calibro di Niccolò Fabi, Max Gazzè, Tiromancino, Coez, Motta, Luca Carboni e molti altri, arriva a Putignano per uno speciale set acustico.

Il “concerto a cuor leggero” arriva a conclusione di un percorso di due giorni in cui 15 musicisti da tutta Italia si sono riuniti a Putignano per seguire la Masterclass su scrittura e autoproduzione tenuta dallo stesso Sinigallia.

Domenica 20 giugno al Macello di Putignano



Riccardo Sinigallia in concerto acustico

Nato a Roma nel 1970, comincia a scrivere canzoni all’età di 12 anni. Nel 1988 forma i 6 Suoi Ex, band con cui scrive, suona e canta per quattro anni nei centri sociali e nei club dei primi anni ’90. Nel 1994 comincia la collaborazione come autore con Niccoló Fabi di cui produce e arrangia i primi 2 album e con cui firma – tra le altre – canzoni come “Dica”, “Capelli”, “Rosso”, “Vento d’Estate”, “Lasciarsi Un Giorno a Roma”. Nel 1997 produce e firma alcune canzoni de La favola di Adamo ed Eva di Max Gazzè. Nel 2000 firma “La Descrizione di Un Attimo”, “Due Destini” e “Stradecon” cui parteciperà in duetto al festival di Sanremo di Fabio Fazio. Sempre del 2000 è la scrittura e la produzione di “Medicina Buona della Comitiva”, collettivo in cui figurano Frankie hi-nrg, Elisa, Ice One, Francesco Zampaglione e Franco Califano. Nel 2003 esce il suo primo lavoro e successivamente “Incontri a Metà Strada”, ottenendo forte interesse da parte della critica specializzata. Partecipa al Festival di Sanremo 2014 con i brani “Prima di Andare Via” e “Una Rigenerazione”, che anticipano il terzo album solista “Per Tutti” pubblicato dalla Sugar. Successivamente torna a vestire i panni del produttore per il rapper romano Coez nell’album “Non erano fiori” e per la rivelazione dell’indie rock Motta nell’album “La fine dei vent’anni”. È autore delle colonne sonore di “Paz!”, “Amatemi” e “Lo Spietato” (disponibile su Netflix) di Renato de Maria.

Nel 2018 esce per Sugar Music il suo nuovo album “Ciao Cuore”, accompagnato da un film biografico dal titolo “Backliner”, dedicato alla sua vita.

GUARDA 'A Cuor Leggero': https://youtu.be/lgiK2mFMvRc

GUARDA 'Ciao Cuore': https://youtu.be/Jw08gkSIxI4

ASCOLTA su Spotify: https://spoti.fi/3gjXhjd



INGRESSO GRATUITO con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA su DICE:

https://link.dice.fm/yHK0OjxZ4gb



h 21:00 | esibizione partecipanti Masterclass

h.22.00 | Riccardo Sinigallia mini live acustico "a Cuor Leggero"

Quadro sarà aperto per la cena (prenotazioni 351.5222939)



IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it - 0804054878

#weareinpuglia #macelloputignano

Realizzato nell’ambito di Interreg SPARC Progetti TPP

