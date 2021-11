Ricordi di Istanbul nella mostra di Davide Cufaro Petroni allo Spazio Art d'Or

Emozioni e colori di Istanbul nella mostra di Davide Cufaro Petroni Spazio Art d’Or a Bari Si inaugura sabato 4 dicembre 2021, alle ore 18, presso la Galleria D’Arte Spazio Art D’or a Bari, il vernissage della mostra My Name is East, My Name is West a cura di Davide Cufaro Petroni. Presenterà l’evento il giornalista Antonio V. Gelormin, caporedattore di Affari Italiani. L’esposizione, curata da Guido e Marina Corazziari fondatori dello Spazio Art d’Or, sarà visitabile fino all’8 gennaio 2022. Dopo aver vissuto a Istanbul diversi anni, dove ha lavorato come pilota aereo per diverse compagnie turche, Davide ha voluto mettere su carta, attraverso il disegno, la millenaria dicotomia tra Est e Ovest dell’antica Costantinopoli, porta fra due mondi, laboratorio a cielo aperto di culture. Visitare questa mostra sarà un dunque un viaggio dall’esterno all’interno, dai paesaggi di Istanbul alle emozioni dell’autore, avvolto dal misticismo della danza dei Dervisci. Spazio ART d’OR Bari, Via Melo 188

