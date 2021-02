Incontro online "Riflessioni su San Patrignano"

San Patrignano come istituzione terapeutica totale. Una discussione sull'etica della cura e sul limite fra protezione e controllo a trent'anni dal processo a Vincenzo Muccioli.

A proporla è il Cesap, Centro studi sugli abusi psicologici, in collaborazione con il dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Asl di Bari, in un incontro online, venerdì 5 febbraio 2021 alle ore 15 (sull’omonima pagina Facebook del Centro), in cui gli ospiti principali saranno due ex pazienti della comunità che dialogheranno con tecnici esperti.

Interverranno:

Paolo Severi - ex ospite della Comunità San Patrignano, tra i protagonisti della docu-serie “Sanpa”

Giuseppe Pischetola - ex ospite della Comunità San Patrignano

Antonio Taranto - direttore Dipartimento dipendenze patologiche – Asl Bari

Anna Paola Lacatena - sociologa Dipartimento dipendenze patologiche – Asl Taranto

Modera Luigi Corvaglia, past president Cesap, dirigente Dipartimento dipendenze patologiche – Asl Bari

Si è resa necessaria, sollecitata dal successo di un documentario, una riflessione più approfondita e lucida su San Patrignano, la comunità per il recupero di tossicodipendenti più grande d’Europa, e del controverso metodo educativo del suo fondatore.

A squarciare il silenzio e distruggere le apparenze della comunità nata nel 1978 a Coriano, in provincia di Rimini, è un articolo apparso sull’Unità, il giovedì 30 ottobre 1980: vengono raccontati per la prima volta gli abusi e i trattamenti violenti a cui i ragazzi ospiti erano sottoposti. A questi si aggiungono racconti di suicidi e misteriose sparizioni. Ne seguono anni di indagini e processi e l’Italia si divide sul “metodo Muccioli”. Il dibattito si sgonfia alla morte di Muccioli, ma da allora non vi è stata mai una riflessione puntuale di ciò che è successo.

L’incontro è il primo della rassegna “Oltre l'apparenza - i venerdì del Cesap”, che ha come scopo porre all’attenzione del pubblico, tra addetti ai lavori e no, temi di stringente attualità per analizzarli e comprenderli meglio. Gli appuntamenti avranno cadenza mensile, tra i prossimi argomenti in programma ci saranno le derive settarie e un focus sui gruppi abusanti.

L’incontro potrà essere rivisto sul canale Youtube del Cesap.