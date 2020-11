La Rimbamband torna sul web tra centoni satirici, musica, teatro e tanta comicità

Se lo smart working è diventata nei tempi odierni una pratica necessaria (e persino vitale), c’è bisogno di rendere «agile» non solo il lavoro, ma soprattutto il benessere olistico di ciascuno di noi. Ed allora, se i teatri, i cinema e i luoghi di cultura sono chiusi, non resta che pensare a qualcosa che possa rendere «smart» anche una semplice risata, per rendere più leggera la quotidianità. È così che la Rimbamband, il gruppo comico teatrale e musicale formato da Raffaello Tullo (canto e percussioni), Renato Ciardo (batteria), Nicolò Pantaleo (sax), Vittorio Bruno (contrabbasso) e Francesco Pagliarulo (pianoforte) torna protagonista con «SmartSmiling», il nuovo progetto pensato per il web: da giovedì 12 novembre alle 15, e per dieci settimane consecutive ogni giovedì, il gruppo pugliese pubblicherà un video (della durata media intorno al minuto o poco più) sui propri canali social - Facebook, Instagram e YouTube - per commentare la stretta attualità.

I cinque «rimbambini» lo faranno a modo loro, con lo stile che gli è consono e che ha dato al gruppo enorme popolarità: una canzone trasformata in centone satirico, l’uso degli strumenti per fare musica e dare un’anima alle cose, l’adattamento teatrale di personaggi o situazioni fortemente legati alla quotidianità.

Il progetto è reso possibile grazie al sostegno di alcuni sponsor privati che in un momento così difficile hanno deciso di accettare la sfida e gettare, con la Rimbamband, il cuore oltre l’ostacolo: Supermercati DOK, Autoclub Group, Cantine Imperatore, Leonetti Costruzioni Srl, Frulez. I video saranno realizzati con la collaborazione tecnica di William Volpicella e l’infografica di Vincenzo Recchia (direttore creativo di Imood Studio)