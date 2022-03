"#rinasceunfiore", a Cassano delle Murge l'iniziativa rivolta alle donne nel segno della Rinascita

In occasione della festa della Donna, Tappeto volante, Una rosa blu per Carmela e Gemme Dormienti, tre associazioni di volontariato amiche che operano sul territorio barese, uniscono le loro forze e competenze per dare vita a un evento floreale in occasione della Festa della Donna 2022.

#rinasceunfiore – questo il nome dell’iniziativa che si svolgerà domenica 6 marzo (dalle 9.30 alle 12.30) nel giardino dell’Orto Volante in via Pellerano a Villa Gentile, Cassano delle Murge – è stata pensata come un’attività open-air che profuma già di primavera e di rinascita, e che intende celebrare le donne e le loro amiche e famiglie. Sotto la sapiente guida di Mirella Giannelli – esperta del verde - saranno svelati i segreti dei semi e piantumato un giovane albero: le festeggiate potranno allestire il proprio vasetto portando a casa un ricordo della mattina.

Gli obiettivi dell’iniziativa, che si muovono contestualmente sul piano reale e simbolico, sono:

- la Rinascita, legata certamente alla bella stagione in arrivo ma anche rappresentazione della rinascita di tutti noi, quella di ogni giorno, che fa seguito a momenti difficili della vita.

La rinascita “dopo un fatto brutto”, dopo una perdita, una malattia. Quella rinascita che si nutre di cura di sé e degli altri.

- la Coltivazione di un nostro giardino fatto di semi, fiori, alberi e piante, di terra e di concime, ma anche di semplicità, lentezza, speranza, desiderio, fiducia, sicurezza, vita piena. La coltivazione come meditazione consapevole per affrontare problemi e carenze, realizzare il nostro potenziale e muoverci verso un maggiore benessere.

- il Giardino, sapienza antica, luogo di cura di piante e fiori e cura di sé tramite un’attività all’aria aperta. Giardino-terapia che ci insegna il contatto con il presente, valorizzando la vita in tutte le sue manifestazioni cicliche. La natura ci aiuta a sentirci meglio, la sua bellezza ci reca beneficio e allevia lo stress. Non da ultimo, un orto comune, l’Orto Volante, che permette di stare insieme, adulti e bambini, rimettendoci in relazione dopo due anni faticosi di distanziamento sociale.

Durante #rinasceunfiore sarà possibile conoscere da vicino le associazioni organizzatrici e avere informazioni sulle loro attività rivolte alle famiglie e alle donne pazienti oncologiche.

Consigliato abbigliamento comodo, guanti da giardinaggio e una paletta!

L’ingresso è gratuito.