Risonorizzazione di "Vampyr" con Devis Lunus Granziera

Un nuovo appuntamento speciale per la Sala Mediterraneo dell'Ex Macello!

Grazie alla collaborazione con i ragazzi di Acquology Oceano Interiore portiamo a Putignano la performance di risonorizzazione di un film di cinema d'autore.



"Acquology.Oceano Interiore" è progetto sperimentale di Ambiente H nato nel 2010, producendo e realizzando video installazioni, installazioni ambientali, documentari e supporti sonori. In collaborazione con compositori elettronici post industriali, dal 2012, con la sigla Xn risonorizzano dal vivo cinema d'autore.



• DOMENICA 15 ottobre •

dalle ore 20:30

Devis "Lunus" Granziera

risonorizza

"Vampyr" di Carl T. Dreyer



Sala Mediterraneo - Ex Macello

Via Santa Caterina da Siena sn

Putignano



BIGLIETTI DISPONIBILI ALL'INGRESSO 5€



L'hypnosis sarà preceduta delle introduzioni di Giuseppe Procino e Francesco Dongiovanni.





"Vampyr" film di Carl T. Dreyer, 1932, horror, 70 min., b/n

versione originale - sottotitoli in ITA



Opera di atmosfera inquietante e macabra, ove l'esile trama è un pretesto per permettere a Dreyer di sperimentare soluzioni visive all'avanguardia. Al confine tra cinema muto e sonoro, difficilmente classificabile in maniera univoca, appartiene più al genere gotico soprannaturale e psicologico che all'horror propriamente detto.



Devis Granziera (Bassano Del Grappa - 1968)

musicista elettronico post industriale ed editore attivo dagli inizi degli anni 90 con i suoi progetti "Lunus" e "Teatro Satanico" ha all'attivo collaborazioni con etichette italiane, americane, tedesche, russe con produzioni in tutti i supporti musicali. Come editore ha curato cataloghi e monografie per Sottomondo Edizioni. Nel 2012 ha realizzati la colonna sonora per il documentario "Asini e Scienziati" di Paolo Bernardi e risonorizzato cinema dì autore di registi quali S. Parajanov, T. Abuladze, B. Tarr.



per informazioni:



333.4094861