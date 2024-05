Ritmo ecologico - manifestazione danzante per l'ambiente a Pane e Pomodoro

Sabato 25 maggio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 15:00, si terrà a Pane e Pomodoro una manifestazione danzante per la tutela del paesaggio naturale e urbano, realizzata con lo scopo di valorizzare alcune delle buone pratiche del vivere, con cura, gli spazi pubblici e l’ambiente.



L’iniziativa dal nome RITMO ECOLOGICO, organizzata per questa seconda edizione dall’Associazione culturale DOMUS e dall’ETS Amarì, richiamerà l’attenzione dei passanti e dei numerosi frequentatori della spiaggia cittadina per invitarli a partecipare ad un’azione collettiva a favore dell’ambiente.



Con pinze, guanti, sacchetti i partecipanti procederanno alla raccolta dei rifiuti presenti sul tratto sabbioso e su quello con i ciotoli, sulle piattaforme di legno, tra le aree verdi e tra le zone con la ghiaia, situate a ridosso del parcheggio. L’intervento di pulizia della spiaggia pubblica e delle zone limitrofe, sarà accompagnato dal sottofondo musicale di Giulsgiuli, Man or Mistress, Marika, artisti che si esibiranno su un furgoncino collocato nelle vicinanze dell’ingresso principale di Pane e Pomodoro. Al termine della manifestazione, i rifiuti raccolti verranno trasportati e smaltiti correttamente dal personale dell’AMIU.



L’obiettivo della manifestazione è, infatti, quello di sviluppare, promuovere, generare politiche e comportamenti ambientali sempre piu? sostenibili, aumentare l’attenzione dei giovani e dei giovanissimi su tematiche ecologiche, sensibilizzare la popolazione ad assumere comportamenti ambientali sempre piu? idonei, come lo smaltimento corretto dei rifiuti.



RITMO ECOLOGICO è un progetto dell’Associazione culturale Domus, collettivo sperimentale fondato a Bari nel 2023, nato per realizzare eventi ed iniziative incentrati sulla promozione musicale e la cultura di ampio genere. Il secondo appuntamento della manifestazione, in programma il 25 maggio 2024 a Pane e Pomodoro, sarà organizzato da Domus e da Amarì, realtà al femminile che sviluppa attivita?, eventi, progetti dedicati al benessere e alla sostenibilita? delle persone e del pianeta.



Amarì è un Ente del terzo settore nato nel 2023, noto sul territorio per il format Swap Party, eventi incentrati sullo scambio di oggetti, come libri e vestiti, prodotti con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Nel corso del 2023 Amarì ha organizzato anche Visionboard experience, sessioni di Yoga e poesia nella natura e la prima edizione di un festival della sostenibilità chiamato Green Wave.



RITMO ECOLOGICO sarà realizzato anche grazie al sostegno di diversi sponsor: Acmei, Bulb, Cantinero, FAP s.r.l., Loconsole p.v.a., Milwaukee, PU.RA. - Puglia Rappresentanze s.r.l., Ristorante da Nicola.