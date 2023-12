Ritmo ecologico, sfilata danzante per l'ambiente a Torre a mare

Domenica 17 dicembre 2023 dalle ore 11:00 alle ore 15:00, si terrà a Torre a Mare una manifestazione itinerante per la tutela del paesaggio naturale e urbano, con partenza prevista da Viale Grotta della Regina 19 e arrivo a Cala Colombo.

L’iniziativa dal nome RITMO ECOLOGICO, organizzata dall’Associazione culturale DOMUS con il patrocinio del Comune di Bari, consisterà in una sfilata, danzante ed ecologica, che attraverserà le strade e le zone costiere per realizzare, insieme a tutti coloro che vorranno unirsi, un’azione collettiva a favore dell’ambiente.



Con guanti, pinze, sacchetti i partecipanti procederanno nella pulizia del quartiere di Bari, anticipati da un furgone dove i Crossing Avenue, Bepy, Mike Heron e Lillo artisti della scena musicale locale e internazionale - daranno vita a un sottofondo che accompagnerà la manifestazione. Al termine, i rifiuti raccolti verranno trasportati e smaltiti dal personale dell’AMIU.



RITMO ECOLOGICO nasce per proporre la musica come tramite di attrazione e promozione per la salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio marino, costiero, urbano. L’obiettivo della manifestazione è, infatti, quello di sviluppare, promuovere, generare politiche e comportamenti ambientali sempre più sostenibili.

Torre a Mare è stata individuata come prima tappa del progetto, un luogo-simbolo della trasformazione avvenuta a discapito dell’ecologia, nato come villaggio di pescatori e divenuto poi meta affollata di turisti e di visitatori provenienti da tutti i comuni limitrofi; un’area poco estesa, ma ad alto transito, che merita maggiore attenzione, tutela, rispetto per l’ambiente.

L’iniziativa intende promuovere una maggiore vivibilità e fruizione del centro urbano, degli spazi verdi e delle coste, aumentare l’attenzione dei giovani e dei giovanissimi su tematiche ecologiche, sensibilizzare la popolazione ad assumere comportamenti sempre più idonei come lo smaltimento corretto dei rifiuti.

RITMO ECOLOGICO è il primo progetto dell’associazione culturale Domus, un collettivo sperimentale fondato a Bari nel 2023, nato per realizzare eventi ed iniziative incentrati sulla promozione musicale e la cultura di ampio genere. La manifestazione è sostenuta da Progetto Bari e da numerosi sponsor: Acmei, Boccaporto, Bulb, Cambusa, Immobiledil, Milwaukee, On-Off Stutalacapa, PU.RA. Puglia Rappresentanze, Ristorante da Nicola, 10Decimi.





Evento Facebook: https://bit.ly/ritmoecologico