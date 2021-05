Passeggiata a 2 e 6 zampe in compagnia di 3 professionisti

A grandissima richiesta Passeggiata a 2 e 6zampe. Domenica 23 Maggio 2021 dalle 9 alle 13 tornerà la passeggiata organizzata da 4zampechepassione in collaborazione con lo studio associato Vitae Arbor: Passeggeremo in natura in compagnia dei nostri amici pelosetti e, come sempre, in compagnia di 3 figure professionali che vi accompagneranno in una rilassante avventura, Danilo Dr. Spagnulo - Educatore Cinofilo Csen, Loredana Dr.ssa Caporusso - Psicologa e Psicoterapeuta e Valentina Ing. Caporusso - Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio che condivideranno con voi le loro nozioni, esperienze e professionalità.

Una bellissima occasione per trascorrere qualche ora di relax e leggerezza immersi in una meravigliosa realtà naturalistica.

Durante l’evento sarà garantito il massimo rispetto per le norme anti covid.



L'evento è aperto a tutti, anche per chi volesse partecipare senza cane.

PER POTER PARTECIPARE È NECESSARIO VERSARE UN PICCOLO CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE DI SOLI 10 EURO A PERSONA

(CANI E BAMBINI fini a 10 anni PARTECIPANO GRATIS)



Posti limitati



E' necessaria ed obbligatoria gentile prenotazione



info e prenotazioni

Danilo dr.Spagnulo - Educatore Cinofilo 3492634715

Loredana dr.ssa Caporusso - Psicologa e Psicoterapeuta 3288597436

Valentina Ing, Caporusso - Ingegnere Ambientale 3337125285