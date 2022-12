Nuovo appuntamento con 'La Rivoluzione', Marco Malasomma, Jime Ghirlandi e dj Sama a Conversano

Venerdì 9 DICEMBRE a CASA DELLE ARTI - Conversano (BA) arriva un nuovo appuntamento con “LA RIVOLUZIONE”. Per questa seconda data di première, la rassegna di musica indipendente prodotta da NODE e Casa delle arti ospiterà il compositore MARCO MALASOMMA con il progetto JURA 2.0 e il dj SAMA, del collettivo NITCH SOUNDSYSTEM. Apertura porte ore 20:00.

Disponibile esclusivamente in prevendita online la PROMO ECO PACK, una “tariffa ecologica”, ideata per disincentivare l’inquinamento ambientale, incoraggiando il car sharing. Acquistando, infatti, dai 2 ai 5 biglietti con questa promozione, il biglietto avrà il costo 6,30 euro invece che 10,00.



INFO E BIGLIETTI: https://bit.ly/3AJOMYL



A susseguirsi sul palco di Casa delle Arti, il compositore MARCO MALASOMMA (Ambient / Techno), accompagnato per l’occasione dai Visual dell’artista italo/argentina Jime Ghirlandi, e il dj SAMA (Bass Music /Dubstep). In apertura una selezione di vinili di Massimo Goodboy (da Radio Bachi).

Marco Malasomma è un art director, musicista e sound designer. Si forma come batterista ma ben presto la sua espressione si allarga al mondo della ricerca multimediale; arriva su importanti palchi nazionali ed europei, dove restituisce al pubblico la ricerca e la fascinazione per forme di linguaggio non convenzionali. I suoi lavori di sound art e le sue performance sono stati presentati in prestigiosi musei, festival e centri culturali. Il 9 dicembre proporrà una versione rinnovata di JURA, progetto sonoro dedicato al celebre romanzo distopico ‘1984’ di George Orwell che è stato presentato in anteprima al Macro di Roma nel 2018, seguito da un tour europeo di oltre 70 date in cui ha riscosso notevoli apprezzamenti di pubblico e critica.

Jime Ghirlandi è un'artista visuale italo-argentina, pugliese d’adozione. Ha studiato Fashion Design e si occupa di creatività, collages, illustrazioni e grafiche. Assieme a Marco Malasomma è founder di Futuro Arcaico - Osservatorio Artistico Digitale.

Sama, al secolo Luigi Sarno, nel 2016 scopre la Bass Music e la Dubstep all’Outlook Festival in Croazia dove incontra alcuni membri del collettivo parigino Bass Paradize, attivi nella promozione di serate dubstep nella capitale francese. Trasferitosi a Parigi, diventa parte integrante del collettivo, collaborando con alcuni tra i migliori artisti, radio e Sound System della scena. Rientrato a Bari nel 2020, costruisce il nuovissimo Nitch Sound System con l'obiettivo di promuovere la Bass Music in Puglia.

LA RIVOLUZIONE è una rassegna di concerti che nasce allo scopo di dar voce a generi e sottogeneri meno conosciuti al grande pubblico e che, per farlo, sceglie la musica di alcuni tra i più interessanti artisti indipendenti nazionali, internazionali e locali: dall’hip-hop all’elettronica psichedelica, dal indie-pop intimista al rap di rottura.

Il prossimo appuntamento è il 26 dicembre con DAM, WISM, KEEVUITTON e MENGO T (NITCH Sound System). In apertura di ogni serata una selezione di vinili a cura di Radio Bachi. Partner della rassegna: Ilikepuglia, RKO, Hangar Booking, Nitch SoundSystem, Radio Bachi, Oooh.events

Node è un Hub che si dedica al sostegno e allo sviluppo della creatività in ambito musicale. Il nome Node, derivante dal latino nodus, rappresenta la vocazione alla creazione di network e punti di incontro fra realtà altrimenti distanti. Sin dalla sua fondazione nel 2013 Node si è impegnata per avvicinare ad ogni livello il mercato musicale italiano a quelli esteri, andando nella stessa direzione degli investimenti strutturali attualmente in corso sul settore musicale e delle politiche di armonizzazione a livello europeo. Per svolgere la propria attività, Node ha ricevuto supporto finanziario e organizzativo da rilevanti soggetti, sia pubblici che privati, come Regione Puglia, Puglia Sounds – Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione Cariplo.