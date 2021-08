Presentazione del libro “Rivoluzione Z. Diventare adulti migliori con il femminismo” della giornalista Giulia Blasi

“Rivoluzione Z. Diventare adulti migliori con il femminismo” è l’ultimo libro di Giulia Blasi, giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica specializzata nei temi del femminismo e della condizione femminile, pubblicato da Rizzoli: il volume, uscito dopo il grande successo di “Manuale per ragazze rivoluzionarie”, prende il via dal grande numero di richieste arrivate all’autrice da parte di adolescenti per approfondire, con un dialogo tra i serio e l’ironico, temi quali le relazioni paritarie, l’identità di genere, il patriarcato, il femminismo ecc., argomenti su cui spesso le famiglie e anche la scuola sono impreparate a rispondere. L’autrice lo presenterà a Bari sabato 4 settembre alle ore 19 alla Biblioteca multiculturale di genere dell’associazione Stati Generali delle Donne (all’interno della Casa delle Donne del Mediterraneo – piazzetta Sant’Antonio), come evento conclusivo del ciclo di iniziative “Estate Leggerà” della rete Bari Social Book del Comune di Bari (Assessorato al Welfare). L’iniziativa è organizzata da Stati Generali delle Donne con la partecipazione dell’associazione studentesca Zona Franka.

Interverranno:

Giulia Blasi – autrice

Asia Iurlo – esecutivo di Zona Franka di Bari

Lella Ruccia – vicepresidente Commissione Pari Opportunità Regione Puglia

Francesca Bottalico – assessora al Welfare del Comune di Bari

Antonella Paparella – Direttivo di Stati Generali delle Donne, moderatrice

Nel rispetto della normativa anti Covid-19, si accede all’evento fino a esaurimento dei posti disponibili, dotati di mascherina e Green Pass valido. Si prega di presentarsi un quarto d’ora prima per facilitare l’accesso.

Per informazioni: 3927012564

