Robert Plant torna a Bari, la prima data del suo tour parte dal Teatro Petruzzelli

Il nuovo tour italiano di Robert Plant, insieme a Suzi Dian nel progetto Saving Grace, partirà l’8 Ottobre 2024 dallo storico Teatro Petruzzelli di Bari.

La scelta del capoluogo pugliese per la prima data del nuovo tour teatrale di questa leggenda della musica, premia l'affetto dimostrato dalla città di Bari nella memorabile esibizione di Robert Plant al Locus festival la scorsa estate. In quell’occasione lo spettacolo di Saving Grace ha emozionato migliaia di fans accorsi sul lungomare barese da tutta Italia ed oltre, registrando il tutto esaurito in pochi giorni di prevendita.

Saving Grace è il progetto che vede sul palco Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Robert Plant (voce) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro) e che ha fatto il suo debutto all'inizio del 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda e successivamente, un trio di date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention.

Le esibizioni intime hanno visto la band attingere ad un repertorio di "musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi", presentando brani che abbracciano diversi stili ed influenze appartenenti a Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale, tra cui anche grandi classici di Doc Watson, Donovan, Moby Grape e Low, e molti altri.



La stessa atmosfera intima si riproporrà nella suggestiva cornice del Teatro Petruzzelli, offrendo al pubblico l’esperienza unica di poter ascoltare dal vivo una leggenda come Robert Plant in un contesto così particolare.

Un’esperienza musicale che nessun fan italiano vorrà perdersi.

ROBERT PLANT presents Saving Grace feat. Suzi Dian

Martedì 8 ottobre – BARI, Teatro Petruzzelli

Biglietti in vendita su Ticketone

a partire dalle ore 11:00 di lunedì 5 febbraio