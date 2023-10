Spazio Murat, lezione aperta dedicata a Lama Balice con Roberto Covolo e Roberto Blasi

Apprendimento e divertimento insieme a illustri professionisti dell'architettura, del design e dell'arte, nazionali e internazionali. Venerdì 13 ottobre alle 15.30 riparte la scuola di architettura per bambine e bambini “SOUx Bari” a Spazio Murat con una lezione-presentazione gratuita con il sociologo Roberto Covolo e il naturologo Roberto Blasi. Le iscrizioni per il nuovo anno accademico sono aperte per bambine e bambini dai 7 ai 12 anni (info souxbari@sou-schools.com e +39 080 205 5856).

La lezione di venerdì 13 ottobre s’intitola “I fiumi verdi. Lo sai che a Bari ci sono i fiumi?”. L’appuntamento è a Spazio Murat alle 15.30 da lì si parte con pulmino per raggiungere il parco di Lama Balice. Una lezione all’aria aperta per vedere Bari da un inedito punto di vista. Scoprire come le lame sono luoghi importantissimi dal punto di vista archeologico, naturalistico, idrogeologico per le città contemporanee. Si camminerà in un breve tratto urbano di Lama Balice, in cui un tempo scorreva un torrente chiamato Tiflis, per conoscere un luogo che rappresenta una risorsa importante per la città di Bari.