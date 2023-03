Roberto Donadoni a Castellana Grotte

Orario non disponibile

La primavera castellanese si colora con le grandi storie dello sport italiano: debutta a fine marzo Castellana Sport Stories, serie di appuntamenti con interviste ad alcuni tra i personaggi più amati, significativi e importanti dello sport.

Dopo l’esordio a settembre scorso dell’evento Castellana Sport Festival, il Comune di Castellana Grotte punta ancora il focus sullo sport e sul tempo libero con un ciclo di incontri e interviste dedicato a chi gioca, a chi cresce, a chi vuole ascoltare e imparare, per vivere lo sport tutto l’anno e sotto tutti gli aspetti, per migliorare corpo e mente seguendo l’esempio di campioni, allenatori, esperti, psicologi e protagonisti dello sport, per andare anche oltre le singole discipline.

Castellana Sport Stories nasce nell’ambito della Consulta dello Sport e sintetizza la rete di collaborazione tra l’assessorato e le tante associazioni presenti sul territorio. Ogni appuntamento sarà aperto al pubblico, agli appassionati e a tutti gli sportivi e sarà caratterizzato anche e soprattutto dalla presenza dei settori giovanili delle società collegate alle discipline di appartenenza dell’ospite.

Si comincia sabato 25 marzo 2023 con Roberto Donadoni, allenatore, campione del Milan di Sacchi, ex ct della nazionale italiana di calcio. A seguire ad aprile e a maggio, spazio ai commissari tecnici delle nazionali maschili di pallavolo e pallacanestro Ferdinando De Giorgi e Gianmarco Pozzecco. A chiudere, a giugno, le icone del ciclismo italiano Maurizio Fondriest (già campione del mondo nel 1988) e Alessandro Bertolini.