“Robin Hood”in scena al Teatro Petruzzelli

“Robin Hood”, che andrà in scena dal 19 al 26 maggio al Teatro Petruzzelli, fra matinée (già tutte esaurite) e recite pomeridiane, nasce da staff creativo di grande livello.

Lo spettacolo, nuova commissione della Fondazione pugliese, avrà la musica del compositore Michele dall’Ongaro ed il libretto di Vincenzo De Vivo. Pietro Mianiti dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro (preparato da Fabrizio Cassi).

A firmare la regia Marcel Sijm, le scene Sanne Danz, i costumi Wojciech Dziedzic, il disegno luci Ge’ Wegman.

Daranno vita all’opera: Giuseppe Tommaso ed Enrico Maria Piazza (Robin Hood), Martina Tragni (Lady Marian), Alexandra Ionis (La nutrice di Lady Marian), Alberto Petricca (Lo Sceriffo di Nottingham), Matteo Torcaso (Frate Tuck), Lorenzo Mazzucchelli (Re Riccardo), Tigran Melkonyan (Little John), Guido Dazzini (Will The Red), Andrea Piazza (Brian Clough).

“Robin Hood” sarà in programma in matinée a cura dell’Area Educational del Teatro Petruzzelli (già tutte esaurite) e pomeridiane aperte al pubblico sabato 20 maggio alle 17.00 ed alle 18.30 e domenica 21 maggio alle 17.00.