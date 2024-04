“Concerto per attore solo” all'Abeliano

Per “I Solisti”, 5° ciclo di performance/studio ideata e coordinata da Vito Signorile in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, giovedì 11 alle 21 nella Sala Actorstudio del Teatro Abeliano di Bari, l’ottavo e penultimo appuntamento della rassegna vede in sena l’attore e cantante Rocco Capri Chiumarulo con la sua performance “Concerto per attore solo”. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket, oppure al botteghino del Teatro Abeliano (info: 080.542.76.78).

“Concerto per attore solo” è un breve percorso tra i maestri e le opere che hanno forgiato un cammino spesso in solitaria, tra alcune declinazioni di ciò che riuniamo sotto la parola teatro: i suoi suoni, i suoi silenzi, le molteplici sue proiezioni di immaginari sempre diversi. Ma anche le canzoni di tante latitudini che lo hanno attraversato e lo hanno reso identitario. Non a caso, infatti, il titolo cela il “sentito” legame con la musica e, in particolare, con le canzoni di molte latitudini e che hanno spessissimo imbastito il lavoro e le autoproduzioni di circa un trentennio.

Insomma, condividere e dichiarare il proprio punto di vista sul teatro o, in generale, sullo spettacolo dal vivo, mentre esso accade o può accadere come condizione che possa azzerare gli eventuali automatismi di chi si pone ancora, dopo anni, davanti ad un pubblico: riconoscere quelle trappole, poterle allentare, abbattere tutte le pareti del palcoscenico.