Rocco Hunt ospite della tappa di Road to Battiti a Sammichele di Bari

La carovana di “Road to Battiti” è pronta ad altre due fermate. L’evento di avvicinamento al “Radio Norba Cornetto Battiti Live” questa settimana sarà sabato 25 maggio a Margherita di Savoia e domenica 26 maggio a Sammichele di Bari.

A Margherita, in piazza Libertà, ci saranno gli Articolo 31, freschi di pubblicazione del nuovo album, “Protomaranza”. E’ l’ottavo disco in studio della formazione composta da J-Ax e Dj Jad, che arriva a distanza di 31 anni dal loro primo album insieme (Strade di città), dopo aver collezionato oltre 250 milioni di stream audio/video, con un ritorno in grande stile a Sanremo, un tour sold out con oltre 100mila spettatori, i loro ultimi singoli “Classico" e “Una cosa bene", hit radiofonica insieme ai Coma_Cose, gli Articolo 31 sono pronti a tornare sulle scene con nuova musica e un nuovo show live. Tra i brani del nuovo album ci sono importanti collaborazioni, come quella con Fabri Fibra e Rocco Hunt in “Peyote”, il singolo lanciato nelle radio per l’uscita del disco, un brano estivo ma dai contenuti profondissimi che parlano d'amore e di vita.

E proprio Rocco Hunt sarà l’ospite della tappa di Road to Battiti a Sammichele di Bari, domenica. Anche lui è fresco di nuovo singolo, “Musica Italiana”, una dedica dell'artista alla bellezza della musica italiana, elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale, amata e apprezzata in tutto il mondo. Con immagini cinematografiche, Rocco racconta la forza gentile e irresistibile con cui una musica italiana ascoltata all'improvviso è in grado di riportare a casa, e non importa che tu sia uno studente in Erasmus, un lavoratore che ha dovuto cercare fortuna altrove o, come nella canzone, una coppia che sta costruendo il proprio futuro lontano da casa.

Una delle formazioni più amate dagli italiani e un cantante che negli ultimi anni ha collezionato un successo dietro l’altro per la sesta e la settimana tappa del radio live show di Radio Norba, che gode della media partnership di “Tv Sorrisi e Canzoni”, il brand punto di riferimento per gli amanti della tv e dello spettacolo, che segue tutti i momenti del tour con incontri dedicati con il pubblico e contenuti speciali sul magazine, sul sito e sui social.

Lo spettacolo avrà inizio in entrambe le date alle 18, con i dj e gli animatori della radio del sud che intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell’arrivo delle interviste, che saranno realizzate sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. Al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione. Articolo 31 sabato e Rocco Hunt domenica eseguiranno due canzoni per la “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate di Battiti.

L’accesso al “Road to Battiti” è gratuito, come tutti gli eventi di Radio Norba, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.