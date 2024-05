Roda de samba in concerto al Macello

La travolgente energia della “Roda de Samba” brasiliana nello stile tradizionale, con i musicisti seduti attorno al tavolo e il pubblico intorno, ad accompagnare i brani con cori e battiti di mani.

Coi Substantia Nigra e alcuni special guests viaggeremo per il Brasile più autentico, con un repertorio che spazia dal Samba de Raiz all’MPB, dal Partido Alto al Samba Canção, dal Pagode e Samba de Enredo, il tutto filtrato nelle sonorità tipiche della roda de samba, intrise di gusto popolare e radici profonde.

Grazie al Laboratorio Urbano I Make e al pub Quadro sembrerà di aver acquistato un volo diretto per Salvador da Bahia, dove tutti i movimenti musicali hanno avuto inizio.

Caipirinha, Caipiroska, Guaraná o magari un coktail dagli odori sud americani riscalderanno una serata di metà giugno.

Evento in collaborazione con: Laboratorio I Make e Quadro

Ingresso gratuito.