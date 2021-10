Lo spettacolo “Roma spogliata” in scena al Palazzo Rubino Rideau art cafè di Triggiano

Sabato 9 ottobre al Palazzo Rubino Rideau art cafè di Triggiano (Ba) sarà proposto lo spettacolo “Roma spogliata”, un varietà mix originale tra recitazione, musica e storia, scritto, diretto e interpretato da Antonio Bellino e Paola Pennacchia, con la partecipazione di Loris Vendola.

Questo lavoro, attraverso celebri storielle, poesie di importanti autori romani tra i quali Orazio Belli e Aldo Fabrizi, stornelli della tradizione capitolina cantati e suonati dal vivo, con leggerezza punta l’attenzione sul perché la Capitale, da sempre una delle città più importanti e amate della storia, abbia perso il suo splendore.

In scena Paola Pennacchia vestirà i panni della Città, che si è fatta uomo per ribellarsi a tutte le malefatte che hanno svilito la sua grandezza. A interloquire con la Capitale ci sarà Trilussa, pseudonimo anagrammatico di Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri, noto poeta, scrittore e giornalista italiano, conosciuto per le sue composizioni in dialetto romanesco, interpretato dallo stesso Bellino. Ad accompagnare i due attori, impegnati anche con il canto, anche il chitarrista Loris Vendola.

Ad anticipare lo spettacolo sarà proposta una cena con piatti tipici della tradizione romana.

Palazzo Rubino Art Cafè – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3713582645

Inizio spettacolo: 21:00

