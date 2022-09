Romantiche armonie, musiche di Weber e Schumann

Venerdì 4 novembre 2022 alle ore 20.30 tra gli specchi della Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari si esibiscono Andrea Francesco Zecchillo al clarinetto e Lucrezia Merolla al pianoforte in “Romantiche Armonie. Musiche di Schumann, Brahms, Weber e Bassi-Verdi”.



Un concerto classico in Puglia per ascoltare le pagine di alcuni dei compositori più rappresentativi della musica romantica e dell’Ottocento, uno dei periodi più fertili della creatività musicale. Un programma articolato che consentirà al pubblico di passare da atmosfere e sonorità soavi e intime a vere e proprie tempeste Sturm und Drang.



Tutto affidato alla sensibilità e al suono di Andrea Francesco Zecchillo, diploma in Clarinetto all’Istituto Musicale Paisiello di Taranto e laurea in Discipline musicali a indirizzo interpretativo, Strumenti a fiato (Clarinetto) e Musica da camera, una carriera in collaborazione con prestigiose orchestre e formazioni cameristiche, come l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, e docente di Clarinetto e Musica d’insieme al liceo Tarantino a Gravina in Puglia, e di Lucrezia Merolla, diploma in Pianoforte al Conservatorio Duni di Matera, in Didattica al Conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza e in Musica da camera alla Scuola di musica di Fiesole con Bruno Canino, una attività concertistica che la vede esibirsi in qualità di pianista e clavicembalista e didattica al liceo Tarantini di Gravina come docente di Pianoforte e Musica da camera per archi.