A TerramareBio il sesto concerto della rassegna "Suoni dalla Terra “Romantico Retró”.



Un viaggio “Romantico”, ma allo stesso tempo “Retró”, in quel mondo fatto di canzoni memorabili, ritornelli mai stanchi, voci riconoscibili che diventano inni di bellezza ed incanto.

Ripercorreremo il panorama musicale italiano degli anni ‘60 e ‘70, in una veste quasi primordiale, essenziale e piacevole all’ascolto.



Apericena (antipasto+dolce+bevanda) e Concerto 25.00 a p con posto al tavolo



Inizio Apericena 20.30 al termine dell'Apericena intorno alle 22.00 si spengono le luci e inizia il concerto.



Non mancate a questo appuntamento con la Nostalgia!



Info e prenotazioni 3496779517